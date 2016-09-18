Черкесск, 18 сентября, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Завершились выборы в Карачаево-Черкесии — все 249 избирательных участков в 20:00 закрыты для подсчета голосов. Итогом этого дня стало избрание парламентом республики главы субъекта. Из трех кандидатур, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, на пост главы Карачаево-Черкесии избран Рашид Темрезов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Кроме того, избиратели республики определили претендента на депутатский мандат в Госдуме РФ по Карачаево-Черкесскому одномандатному округу №16. Им предстояло выбрать из девяти кандидатов, участвовавших в выборах.

Также в республике проходили 17 избирательных кампаний на территории шести муниципальных районов: Абазинского, Адыге-Хабльского, Зеленчукского, Карачаевского, Малокарачаевского, Прикубанского, Усть-Джегутинского по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований КЧР.

Как отметили в избиркоме республики, замечаний и жалоб по ходу выборов не поступало. Напомним, число избирателей в регионе составляет 306 254 человека. На 18:00 в республике проголосовало 80,5% избирателей.