Астрахань, 18 сентября, 2016, 20:02 — ИА Регнум. В Астраханской области ровно в 20:00 завершили работу все избирательные участки. Всего на территории региона их было организовано 618, 46 из которых — временные. Они находились в больницах, следственных изоляторах и в Знаменске для военнослужащих из других регионов, которые сейчас находятся на учениях в Астраханской области, сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме 18 сентября.

ИА REGNUM Помещение для голосования

Принять участие в голосовании могли более 745,1 тысячи жителей региона. Для волеизъявления граждан было отпечатано 747 тысяч бюллетеней, из которых почти 25% (184,5 тыс. бюллетеней) предназначены для обработки с использованием технических средств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В основном их установили в областном центре — на 87 из 98 избирательных участках. Еще десять комплексов работали в Знаменске и один КОИБ в селе Капустин Яр. Это почти в три раза больше КОИБов, чем в 2011 году.

Для наблюдения за выборами в регион были приглашены эксперты из ЕС и Израиля. Среди приглашенных — бывшие депутаты национальных парламентов, правозащитники и журналисты. Кроме того, на каждом избирательном участке за ходом голосования следили наблюдатели от каждого кандидата, принимающего участие в выборах. Они же будут следить за подсчетом голосов.

Порядок и безопасность в Единый день голосования обеспечивают почти 1,5 тысячи стражей порядка. На каждом участке несут службу не менее трех полицейских, в том числе инспектор ДПС, а также сотрудники МЧС. Сотрудники политики снабжены металлодетекторами.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Астраханской области состоялись выборы депутатов в Государственную думу Российской Федерации, в думу Астраханской области шестого созыва и муниципальные органы власти.