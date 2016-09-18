Чита, 18 сентября, 2016, 20:01 — ИА Регнум. По итогам подсчета 11,63% протоколов избирательных участков врио губернатора Забайкалья Наталья Жданова лидирует на выборах главы региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого избиркома, за ее кандидатуру проголосовали 48,56% избирателей. Ее конкурент Николай Мерзликин набрал 32,76%.

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Остальные претенденты на пост главы Забайкалья набрали менее 11% голосов избирателей: Анатолий Вершинин — 10,89%, Тагир Аглямов — 3,97%.

Напомним, ранее по итогам обработки 3,91% протоколов избирательных участков за кандидатуру врио губернатора Наталью Жданову проголосовали 46,78% избирателей. За кандидатуру Николая Мерзликина проголосовали 34,39% жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье кроме выборов депутатов Государственной думы седьмого созыва проходят досрочные выборы губернатора. Выборы проходят в Забайкалье в связи с тем, что в начале года Константин Ильковский покинул свой пост. Врио губернатора была назначена Наталья Жданова. На данный пост также претендуют Тагир Аглямов, Анатолий Вершинин и Николай Мерзликин. По состоянию на 18:00 явка избирателей составила 32,7%.