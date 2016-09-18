Москва, 18 сентября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В Москве закрылись избирательные участки. Идет подсчет голосов членами участковых комиссий. По данным Мосгоризбиркома, за два часа до окончания голосования явка на выборах депутатов Госдумы РФ VII созыва в столице составила 28,62%. Всего более 3600 избирательных участков работали в городе с 08:00 до 20:00, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участок закрыт

За ходом выборов следили сотрудники правоохранительных органов и члены общественного штаба наблюдателей. В городе также создана система видеонаблюдения.

Как ранее сообщил председатель МГИК Валентин Горбунов, москвичи обычно приходят голосовать в вечернее время. По его прогнозам, итоговая явка достигнет уровня 33−34%.

18 сентября 2016 года проходят выборы в Госдуму РФ VII созыва по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 — по одномандатным округам.