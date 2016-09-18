Нальчик, 18 сентября, 2016, 20:04 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии завершены избирательные кампании по выборам депутатов Госдумы РФ и депутатов муниципальных органов самоуправления. Все 354 избирательных участка в 20:00 закрылись для подсчета голосов избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В выборах могли выразить свое изъявление 533 879 жителя республики, наделенных избирательными правами. На 18:00 явка на участки для голосования составила около 79,83%. Наибольшую активность проявили жители Баксанского района, где явка превысила 90%.

Избиратели выбирали своего представителя по одномандатному округу в Госдуму из кандидатов от восьми партий. Кроме того, в более чем 120 избирательных кампаниях муниципального уровня жители Кабардино-Балкарии выбрали более 1,5 тыс. представителей в муниципальные органы самоуправления.

Напомним, в голосовании на выборах в Госдуму РФ шестого созыва в 2011 году приняли участие более 91% избирателей, а в 2007 года явка избирателей составила 96,7%.