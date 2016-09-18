Магас, 18 сентября, 2016, 20:05 — ИА Регнум. В Ингушетии в 20:00 закрылись все избирательные участки. Выборы в Госдуму РФ и парламент республики завершены. В настоящее время на 136 участковых избирательных комиссиях начался подсчет голосов.

jarmoluk Подсчет

Напомним, в регионе за мандат депутата Госдумы РФ седьмого созыва боролись девять кандидатов — представители восьми различных партий и один самовыдвиженец.

На выборы в Народное собрание республики VI созыва зарегистрирован 271 кандидат от семи политических партий. Они боролись за 32 депутатских мандата, на пять больше, чем в предыдущем созыве парламента. Выборы в республике проходят по партийным спискам.

Выборы состоялись при высокой активности избирателей. НА 18:00 проголосовало 71,83% избирателей. Напомним, явка на выборы депутатов Госдумы предыдущего VI созыва в 2011 году в Ингушетии составила более 88%, а на выборы в Народное собрание Ингушетии в 2011 году — более 86%.