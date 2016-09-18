Волгоград, 18 сентября, 2016, 20:01 — ИА Регнум. В Волгоградской области на всех избирательных участках завершилось голосование. Члены избирательных комиссии начали проверку количества бюллетеней и подсчет количества голосов отданных за политические партии и за кандидатов одномандатников, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

ИА REGNUM Голосование

Всего в регионе в организации голосования были задействованы 46 территориальных и 1540 участковых избирательных комиссий. Принять участие в избирательных кампаниях имели право более 1,9 млн жителей региона.

Напомним, сегодня в Волгоградской области кроме федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы РФ седьмого созыва состоялись выбора депутата в региональный парламент от города Волжского, дополнительные выборы депутата гордумы Волгограда по одномандатному округу № 17, в 17 районах выберут планово или досрочно глав сельских поселений. Всего более 30 избирательных кампаний.

Участие в выборах депутатов Госдумы приняли 102 кандидата от 14 политических партий. В одномандатных избирательных округах на депутатские мандаты претендуют 35 кандидатов.