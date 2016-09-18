Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга не подтвердила сообщения граждан о фактах так называемых «каруселей» во время проведения выборов в северной столице.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выборы в Санкт-Петербурге

В частности, по словам свидетелей, группы студентов и пенсионеров собирали для голосования у станции метро «Проспект Большевиков», участники голосования утверждали, что им предлагают поставить галочку в бюллетенях за «определенного кандидата» за денежное вознаграждение. Позднее в отдел полиции №70 поступило заявление о возможных нарушениях, но, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Горизбиркоме, информация о «карусели» в этом районе не подтвердилась.

Депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев также требовал срочно «пресечь карусели», которые наблюдатели «Справедливой России» якобы заметили «практически во всех районах города». По данным Ковалева, «город просто наводнен» «карусельщиками», а за голос им платят по 500 рублей.

Кроме того, штаб «Яблока» заявил о том, что работников Жилкомсервиса №2 якобы, по данным анонимного источника, руководство агитирует голосовать по открепительным удостоверениям на улице Есенина, 7, а проголосовавшим выдается компенсация за «фиктивный рабочий день». Кроме того, одна из избирательниц, по словам «яблочников», обнаружила в списке избирателей в УИК №1039 еще 20 неизвестных ей человек, которые зарегистрированы в ее квартире.

Организация «Наблюдатели Петербурга» зафиксировала в городе множество технических нарушений. В частности, на некоторых участках избиратели заполняли бюллетени вне кабин, на участке №951 сотрудники правоохранительных органов якобы обвинили наблюдателя в даче денег избирателям за голосование; на участке №1612 зафиксированы случаи повторного голосования; на участке №202 избирательница заметила, что в ее бюллетене была заранее проставлена отметка о голосовании.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Горизбиркоме, на данный момент в комиссию поступило 19 обращений и 12 жалоб. Жалобы касались возможных нарушений при массовом голосовании по открепительным удостоверениям, нарушений порядка агитации, недостатков информировании граждан.

В разговоре с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой председатель Горизбиркома Петербурга Виктор Панкевич назвал цифру в 11 жалоб, поданных на данный момент. При этом в 2011 году на парламентских выборах к этому часу в Горизбирком поступило 80 жалоб.

Памфилову заинтересовали сообщения о том, что на УИК №548 военнослужащие не обнаружили себя в дополнительных списках избирателей и не смогли реализовать свое конституционное право. Панкевич пояснил, что список не был представлен в комиссию за сутки до выборов, как того требует закон. «Но мы решили, раз командование доложило, что все они прописаны в части, они проголосуют в отдельные ящики на случай каких-то судебных решений», — сказал глава Горизбиркома.

Элла Памфилова также поинтересовалась, как городская комиссия решает вопрос с участком №2053, где была сделана фотография в процессе возможного вброса бюллетеней, которая, по выражению Памфиловой, уже «гуляет по сети».

По словам заместителя председателя Горизбиркома Надежды Лебедевой, глава УИК не подтвердил факт нарушения.

«По мнению председателя УИК, голосование идет спокойно. Мы будем отдельно разбираться с этим фотоматериалом. <…> На данный момент мы не можем однозначно понимать, что это за фотография, какой там участок, и какие на нем производятся действия», — сказала Лебедева.

Элла Памфилова пожелала Горизбиркому извлечь уроки из ошибок прошлого, имея в виду огромный поток жалоб на нарушения на прошлых выборах. «Надеюсь, достойно проведете подсчет голосов, и жалоб не будет», — заключила она.

Напомним, в Санкт-Петербурге в единый день голосования 18 сентября горожане выбирали депутатов федерального и городского парламентов, а также нескольких муниципальных образований. Голосование проходило с 08:00 до 20:00.

К 18:00 на участки по выборам депутатов федерального парламента пришло 26,11% зарегистрированных избирателей.