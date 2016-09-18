Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2016, 19:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону выборы на участке №1958 могут признать недействительными, если подтвердится вброс бюллетеней. Обе урны для голосования опечатаны и не используются. Как сообщил председатель облизбиркома Сергей Юсов, начата прокурорская проверка, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Кроме того, под контролем подсчет голосов и подписание итогового протокола. До конца процесса за этим будут внимательно следить прибывшие на участок представители вышестоящей территориального избиркома и прокуратуры. На месте также дежурят правозащитники из Единого центра независимого общественного наблюдения.

После того, как все избирательные участки закроются, начнется раздельный подсчет голосов по всем ящикам. Все участковые избирательные комиссии также взяты на контроль. Что касается остальных нарушений, то по каждому из них непременно будет проведена проверка.

Отметим, что за час до окончания голосования часть ростовских улиц была обесточена. Попали ли в зону отключения избирательные участки, пока неизвестно. Также избиратели сообщают о вбросе двух пачек бюллетеней на УИК №2626.

Напомним, что избиратели Ростовской области оставили на карте нарушений оставили 32 сообщения.

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