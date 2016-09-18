Жители Калмыкии проголосовали на выборах в Госдуму РФ
Элиста, 18 сентября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В Калмыкии в 20:00 закрылся 251 избирательный участок на выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва. Начался подсчёт голосов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.
За новый состав нижней палаты российского парламента имели право проголосовать 213 303 избирателя. Явка на 15:00 составила 42,02%. В прошлую федеральную кампанию жители республики были гораздо активнее. 4 декабря 2011 года на избирательные участки пришли 55,25% избирателей, на 15:00 была зарегистрирована явка 44,5%.
Как сообщило ИА REGNUM, в на депутатские мандаты в нижней палате российского парламента претендуют десять кандидатов, среди которых действующий депутат Государственной думы ФС РФ, член комитета по финансовому рынку Марина Мукабенова от «Единой России». В Госдуму пройдут партии, набравшие 5% и более голосов избирателей, а также кандидаты, победившие на одномандатных округах. Нынешний созыв Госдумы также состоит из 450 депутатов, однако он был сформирован по мажоритарной, а не смешанной системе. По прогнозам экспертов, Калмыкия сможет удвоить или даже утроить свое присутствие в Госдуме.