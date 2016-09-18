Элиста, 18 сентября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В Калмыкии в 20:00 закрылся 251 избирательный участок на выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва. Начался подсчёт голосов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Депутат — слуга народа!

За новый состав нижней палаты российского парламента имели право проголосовать 213 303 избирателя. Явка на 15:00 составила 42,02%. В прошлую федеральную кампанию жители республики были гораздо активнее. 4 декабря 2011 года на избирательные участки пришли 55,25% избирателей, на 15:00 была зарегистрирована явка 44,5%.

Как сообщило ИА REGNUM, в на депутатские мандаты в нижней палате российского парламента претендуют десять кандидатов, среди которых действующий депутат Государственной думы ФС РФ, член комитета по финансовому рынку Марина Мукабенова от «Единой России». В Госдуму пройдут партии, набравшие 5% и более голосов избирателей, а также кандидаты, победившие на одномандатных округах. Нынешний созыв Госдумы также состоит из 450 депутатов, однако он был сформирован по мажоритарной, а не смешанной системе. По прогнозам экспертов, Калмыкия сможет удвоить или даже утроить свое присутствие в Госдуме.