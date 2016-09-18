Краснодар, 18 сентября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. В Краснодарском крае закрылись избирательные участки, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября. Всего в единый день голосования их действовало на территории региона 2747, с том числе один — на судах заграничного плавания, 24 — в учреждениях здравоохранения, три — в СИЗО Армавира, Новороссийска и Краснодара).Всего в список избирателей было внесено 4 058 603 жителя Краснодарского края. Безопасность и правопорядок охраняли более 7 тыс. полицейских, в том числе курсанты Краснодарского университета МВД России. Также на охрану общественного порядка при проведении выборов вышли свыше 4 тыс. казаков, дружинников и сотрудников частных охранных предприятий.

Андрей Рябушкин. Боярская дума. 1893

За ходом выборов следили наблюдатели от политических партий и СМИ, а также добровольцы движения в защиту прав избирателей «Голос». В краевом центре действовала группа наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае в единый день голосования прошли более 70 избирательная кампания федерального и местного уровня. Кубанцы избрали новый состав депутатов Госдумы и Заксобрания края, а также глав сельских поселений и депутатов советов.

Напомним, в 2011 году по итогам выборов депутатов в Государственную думу РФ шестого созыва, которые прошли 4 декабря, победу одержала «Единая Россия», набравшая 66,3% голосов, на втором месте КПРФ (17,5%). С небольшим отрывом ЛДПР (10,4%) обогнала «Справедливая Россия» (10,8%), «Яблоко» заручилось поддержкой 2% избирателей. Явка составила 72,8%.