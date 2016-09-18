Грозный, 18 сентября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. В Чечне закрылись все 468 избирательных участков. Начался подсчет голосов избирателей. Напомним, в республике сегодня выбирали главу Чечни, депутатов в Госдуму РФ и в парламент Чечни, а также представителей в местные Советы депутатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Жители региона смогли отдать свои голоса за одного из четырех претендентов на пост главы Чечни. Кандидатами на этот пост были временно исполняющий обязанности главы республики Рамзан Кадыров, председатель Общественной палаты республики Гаирсолт Батаев от КПРФ, лидер местного отделения «Справедливой России» Султан Денильханов, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике Идрис Усманов — представитель «Партии роста».

Также жители республики голосовали за депутатов в Госдуму РФ VII созыва по одномандатному округу №36. Претендентами на депутатский мандат были представители пяти партий. Напомним, на предыдущих выборах в Госдуму VI созыва в 2011 году в Чеченской Республике явка избирателей составила около 98%.

В выборах в парламент региона участвовали четыре партии: «Единая Россия», «Патриоты России», КПРФ и «Справедливая Россия». За 41 депутатский мандат боролись 208 человек. Всего предстоит заместить 41 депутатский мандат в законодательный орган.

На выборах депутатов в Советы депутатов городов и сельских поселений Чечни за 2215 депутатских мандатов в представительные органы муниципальных образований боролись 3588 кандидатов.

На 18:00 явка на выборах в Чечне составила 83,8%. К урнам для выполнения своего гражданского долга пришли 582 864 человека.