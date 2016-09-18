Нижний Новгород, 18 сентября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде наблюдатели корпуса за «За чистые выборы» продолжают фиксировать факты возможных нарушений в ходе выборов в Государственную думу и областное Законодательное собрание. В частности наблюдатели говорят о возможном подкупе избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По словам представителя корпуса Андрея Панасовского, наблюдатели независимого рейтингового агентства «А+» у избирательных участков фиксировали данные о голосовании опрашиваемых избирателей и принимали у них специальные карточки.

Суть этого механизма заключается в том, что предварительно политическая партия либо кандидат собирает данные человека, например паспортные. После этого избирателю присваивает индивидуальный номер. Ему выдается карточка с этим номером. С человеком договариваются, чтобы тот проголосовал за определённого кандидата или политическую партию. После голосовании уже на улице избиратель отдает карточку и напротив его номера в писках ставится плюсик. Потом человек получает материальное вознаграждение за голос за кандидата или партию.

По всем выявленным фактам возможных нарушений наблюдателями направлены заявления в полицию, прокуратуру и избирательную комиссию Нижегородской области.