Варшава, 18 сентября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Российский пассажирский самолет, принадлежащий компании «Аэрофлот», во время движения по территории стоянки международного аэропорта Варшавы (Польша) задел крылом хвостовую часть другого воздушного судна. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил пресс-секретарь аэропорта Варшавы Пшемыслав Пшибыльский.

imshoiley Крыло самолета

По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, однако пассажирский авиалайнер получил повреждения.

«Машина, которая должна была лететь в Москву, не стартовала, — отметил Пшибыльский. — Самолет вернулся на место стоянки. Пассажиры перешли в терминал».

При этом представитель аэропорта добавил, что воздушная гавань Варшавы в настоящее время функционирует в обычном режиме.