Майкоп, 18 сентября, 2016, 20:01 — ИА Регнум. В Адыгее завершен процесс голосования на выборах депутатов в Государственную думу РФ и нового состава Госсовета-Хасэ республики, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Избирательные комиссии начали подсчет голосов. Явка на 15:00 составила 34,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в республике состоялись 11 кампаний по выборам глав муниципальных образований республики и 16 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. Выборы в Госсовет-Хасэ Адыгеи прошли по смешанной системе. Всего на 50 мест в республиканском парламенте претендовали 538 кандидатов. Списки кандидатов зарегистрировали пять партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Коммунисты России».