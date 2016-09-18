Абакан, 18 сентября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. В Хакасии в выборах депутатов Госдумы приняли участие более 35% избирателей, сообщили ИА REGNUM в избиркоме. Сегодня в республике помимо выборов депутатов Госдумы выбирали депутатов Верховного совета по двум округам. Кроме того, прошло несколько муниципальных выборов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

За мандат депутата Госдумы в Хакасии боролись Дмитрий Буреев (ЛДПР), Виктор Верьясов («Зеленые»), Олег Иванов («Яблоко»), Надежда Максимова («Единая Россия»), Людмила Миндибекова («Справедливая Россия») и Александр Семенов (КПРФ).