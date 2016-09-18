Пенза, 18 сентября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. В Пензенской области к 18:00 в выборах приняли участие 52,7% зарегистрированных в области избирателей. Общее число пришедших на выборы составило 577 153 человека, сообщает «Пенза-Пресс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В 146-м пензенском округе явка составляет 52,96%, в 147-м лермонтовском показатель несколько ниже — 52,5%.

По словам главы ЦИК области Николая Тактарова, несмотря на несколько поступивших в первой половине дня жалоб, серьезных нарушений выборного законодательства не выявлено.

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На всех предыдущих выборах, как губернаторских, так и парламентских явка была значительно выше. Так к 18:00 на выборах депутатов Госдумы в 2011 году проголосовали 56,58% избирателей. Таким образом, показатель в этом году ниже предыдущего почти на 4%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Единый день голосования 18 сентября жителям области предстоит выбрать депутатов Государственной думы VII созыва, депутатов Пензенской городской думы по двум округам, также состоятся выборы депутатов Собрания представителей Каменского и Сердобского районов и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 19 районах региона.