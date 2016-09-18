Москва, 18 сентября, 2016, 19:52 — ИА Регнум. С момента перехода в круглосуточный режим по «горячей линии» было совершено 1307 звонков. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

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«На сегодняшний день мы приняли 512 звонков, всего с момента перехода в круглосуточный режим — 1307», — заявила Гришина.

По ее словам, ЦИК не получил «ни одной жалобы, обращения по поводу недопуска представителя СМИ на нашей линии».

«Надеюсь, это определенную картину отражает. В общем звонили, конечно, на эту линию представители СМИ, но за справочной информацией, или звонили просто граждане, которые говорили, какие видят недостатки, нарушения — в том числе из-за рубежа», — пояснила она.

«Наблюдатели — по ним линия выделенная, получили 82 обращения, но из них только 11 по тематике горячей линии, по наблюдателям», — продолжила секретарь ЦИК.

«В целом всего два таких обращения по вопросу, что отсутствует в списке наблюдатель … Мы (в этом случае) по Московской области обратились в избирательную комиссию региональную, надеюсь, вопрос был решен сразу», — добавила она.

Напомним, что 18 сентября в РФ выбирают депутатов Государственной думы VII созыва. Выборы проходят по смешанной системе, впервые с 2003 года. Также в ряде регионов выбирают губернаторов, а также депутатов законодательных собраний.