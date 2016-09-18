Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В Ростовской области региональный избирком приступил к подсчету голосов на выборах в Госдуму РФ седьмого созыва, депутатов гордум и органов местного самоуправления. Двери всех 2 тыс. 620 избирательных участков закрылись, как и положено, в 20:00, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В течение всего дня, начиная с 8:00, безопасность волеизъявления граждан обеспечивали 3,7 тыс. полицейских, члены казачьих и народных дружин. За ходом голосования следили представители ОБСЕ, межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, а также 15 тыс. 462 наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. Но несмотря на то, что уровень общественного контроля на сегодняшних выборах был выше аналогичного уровня в 2011 году, инцидентов избежать не удалось.

Так, на участке №1958 в Ростове-на-Дону выясняют, был ли вброс бюллетеней. Видео с камеры видеонаблюдения, на котором зафиксировано нарушение, было выложено на канале Youtube. Председатель облизбиркома Сергей Юсов заверил, что начата проверка.

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Ростов-на-Дону: ЦИК проверит инцидент с вбросом бюллетеней

Отметим, что в этом году гражданскую позицию жители Ростовской области выражали неохотно.