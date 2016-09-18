Саратов, 18 сентября, 2016, 19:38 — ИА Регнум. В регионе по итогам голосования на 18:00 явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы и городского парламента составила 53,09% избирателей, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме. В 2011 году на выборах в Госдуму на этот час проголосовало больше — 55,28%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

На выборах в Саратовскую городскую думу на 18:00 явка составляет 53,76%.

Напомним, в Саратовском регионе зарегистрировано 39 кандидатов на выборах в Госдуму по 4 одномандатным округам. В избирательной кампании принимают участие 14 зарегистрированных ЦИКом РФ партий: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская Платформа», ЛДПР, «Партия народной свободы» (ПАРНАС), «Партия Роста», «Гражданская Сила», «Яблоко», КПРФ, Патриоты России», «Справедливая Россия».

В Саратовском одномандатном округе № 163 зарегистрировано — 9 кандидатов, в Балаковском № 164 — 12 кандидатов, в Балашовском — №165 — 9, в Энгельсском № 166 — 9. По 163 округу в списках избирателей значатся 493 тыс. 313 граждан, по 164-му ­ — 503 тыс. 629, по 165-му — 484 тыс. 475, по 166-му — 487 тыс. 93.

По одномандатным избирательным округам «Партию «Родина» представляют 2 кандидата, «Коммунистов России» — 4; «Единую Россию» — 4; «Зеленых» — 4; «Гражданскую платформу» — 1; ЛДПР — 4; «Партию народной свободы» (ПАРНАС) — 4; «Партию роста» — 3; «Гражданскую Силу» — 1; «ЯБЛОКО» — 4; КПРФ — 4, «Справедливую Россию» — 4.

В выборах в Саратовскую городскую думу участвуют 9 партий: «Яблоко», «Родина», «Партия Роста», ЛДПР, «Коммунисты России», «Патриоты России», «Справедливая Россия», КПРФ, «Единая Россия». За депутатские мандаты борются 104 кандидата по одномандатным избирательным округам.

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