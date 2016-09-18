Вологда, 18 сентября, 2016, 19:37 — ИА Регнум. На 18:00 явка в Вологодской области составила 34,06%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной избирательной комиссии. Как уже сообщало ИА REGNUM, к 10 часам утра в целом по региону явка составила 4,7%, к полудню явка на госдумовских выборах достигла 13,63%, а к 15 часам — 25,27%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

При этом Череповец голосует более активно, чем Вологда. Жители Череповца и западных районов области, проживающие в границах избирательного округа № 86, показывают явку в 34,28%. Представители округа № 85 (Вологда и восточная часть области) по этому показателю немного отстают, демонстрируя явку 33,86%.

Добавим, что по результатам опроса, проведенного независимым исследовательским агентством «Башкирова и партнёры», среднее значение условной вероятности прихода людей на выборы (то есть произведения данных по прямому и косвенному вопросам) к 1 сентября оказалось равным 0,32, то есть явка на выборы ожидалась в 32%.

Напомним, что на выборах в Госдуму, состоявшихся в декабре 2011 года, в Вологодской области «Единая Россия» получила 33,4% голосов, «Справедливая Россия» — 27%, КПРФ — почти 17% и ЛДПР — около 15,5%. Гораздо меньше получило «Яблоко» — 3,5%, партия «Патриоты России» набрала немногим более 1% голосов, «Правое Дело» — менее 1%. Общая явка составила более 56%.