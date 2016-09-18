Астрахань, 18 сентября, 2016, 19:33 — ИА Регнум. В Астраханской области на выборах депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва явка избирателей на 18:00 составила 31,89%, сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии 18 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Лидерство по количеству проголосовавших держит Знаменск. Здесь на избирательные участки пришли 65,09% избирателей. Меньше всего проголосовавших в Приволжском районе — 25,7%. Две избирательных комиссии данных по явке пока не предоставили.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования на территории Астраханской области проходят выборы депутатов Госдумы РФ седьмого созыва, думы Астраханской области шестого созыва, в Володарском, Енотаевском, Камызякском, Наримановском, и Приволжском районах проходят выборы глав муниципальных образований, а в Икрянинском, Камызякском, Лиманском и Наримановском — депутатов Советов муниципальных образований.

Для волеизъявления граждан работают 584 избирательных участка, из них восемь в местах временного пребывания избирателей.