Севастополь, 18 сентября, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах 18 сентября в Севастополе, по данным на 18:00 мск, составила 40,32%, всего проголосовало 128 тыс. 364 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В списке избирателей числится 307 тыс. 077 человек. Как сообщало ИА REGNUM, динамика явки севастопольцев в течение дня составила 8,4% (на 10:00 утра), 20,24% — на 12:00 часов и 32,41% (на 16:00).

Предварительные итоги выборов, возможно, будут известны после полуночи.

На последних выборах в сентябре 2014 года Севастополь избрал 24 депутатов Законодательного собрания и 120 депутатов муниципальных органов власти. В выборах приняли участие 345 864 избирателя, явка составила 41,37%.

По мнению политологов, основная борьба развернулась между тремя кандидатами-мажоритарщиками: Дмитрием Беликом от «Единой России», адмиралом, депутатом Госдумы Владимиром Комоедовым от КПРФ и Олегом Николаевым от «Партии Роста».

Днем врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников проголосовал в гимназии № 1. На избирательный участок он пришёл с дочкой Катей.

Овсянников отметил высокую активность избирателей Севастополя: «Я надеюсь, что по итогам сегодняшнего дня явка превысит 50%. Это достаточно большая активность, чуть выше, чем в среднем по России».

«Голосовал за будущее, за будущее своих детей, за то, чтобы наши представители в Госдуму, которые пройдут, смогли активно защищать интересы Севастополя, севастопольцев, чтобы те проекты и решения, поддержку которым мы получаем из федерального центра, мы могли подкреплять реальными проектами», — сказал глава Севастополя.

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Легитимность Госдумы под вопросом: народ не спешит на выборы 18 сентября

В Севастополе выборы в Госдуму проходят впервые, одновременно с ними проходят выборы в органы местного самоуправления, которые до этого состоялись в 2014 году после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.

В Севастополе образован и действует 219-й одномандатный избирательный округ, создан 191 избирательный участок. В городе в ГД баллотируются девять претендентов по одномандатному округу. 552 человека зарегистрировались в кандидаты в депутаты муниципальных образований, из них будет избрано 120 человек.