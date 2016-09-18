Симферополь, 18 сентября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. В Крыму была предпринята попытка дискредитировать проведение выборов в Государственную думу РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском избиркоме.

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Как сообщили в пресс-службе 18 сентября, в 16:01 на электронные адреса 22 территориальных избирательных комиссий Республики Крым поступило письмо за подписью председателя избиркома Михаила Малышева. Письма, подчеркнули в избиркоме, являются фальшивкой.

«В связи с низкой явкой избирателей, напоминаю председателям комиссий о персональной ответственности за обеспечение следующих результатов голосования:

— показатель явки избирателей — не менее 70%, по каждому участку;

— количество голосов за Единую Россию — не менее 60%, ЛДПР — не менее 15%, КПРФ — 10%, другие партии по ситуации.

В одномандатных избирательных округах обеспечить убедительную победу кандидатам от партии «Единая Россия». В случае невыполнения информировать ИКРК незамедлительно, в установленном порядке», — приводит избирком текст письма.

Как сообщается, письмо отправлено с электронного адреса, который почти совпадает с реальным электронным адресом избирательной комиссии Республики Крым — отличие лишь в одной точке. Само письмо выполнено на бланке избирательной комиссии Республики Крым, «который использовался в 2014 году и содержит исходящую нумерацию № 779, хотя на сегодняшний день исходящая нумерация уже составляет № 844».

«Официально заявляю, что Избирательная комиссия Республики Крым не имеет никакого отношения к данному письму и расцениваю этот факт, как провокацию для дискредитации Избирательной комиссии Республики Крым и в целом федеральных выборов в Республике Крым», — сообщил Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня жители Крыма впервые выбирают депутатов Государственной думы РФ. Ранее власти Украины заявили о том, что все, причастные к проведению выборов, в том числе члены избирательной комиссии, войдут в санкционный список. Кроме того, ранее появилась информация о возможных провокациях на полуострове в день выборов.