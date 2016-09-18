Киев, 18 сентября, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Украины склоняются к версии о несчастном случае, в результате которого погиб заместитель главы администрации президента страны Андрей Таранов. Об этом, как передает телеканал «112 Украина» сообщил источник в МВД Украины.

pannipanni Происшествие на воде

«По состоянию на настоящий момент склоняемся к версии, что был несчастный случай», — заявил он.

При этом источник добавил, что у украинских следователей в настоящее время нет информации, которая бы говорила о возможной криминальной составляющей происшествия.

18 сентября спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в эфире «112 Украина» сообщил, что в районе Гаванского моста на Днепре в Киеве погиб заместитель главы администрации президента Украины Андрей Таранов.

«По предварительной информации, транспортное средство, которым он (Андрей Таранов) управлял, а именно скутер, совершил столкновение с другим плавсредством», — отметил Тракало.

Читайте также: В Киеве погиб замглавы администрации президента Украины Таранов