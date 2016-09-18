Чебоксары, 18 сентября, 2016, 19:18 — ИА Регнум. В Чувашии на 18:00 проголосовало 51,92% избирателей, сообщили ИА REGNUM в региональном Центризбиркоме. Это на 2,3% ниже уровня предыдущих парламентских выборов 2011 года, когда к этому времени свой гражданский долг исполнили 54,23% избирателей.

cap.ru Новочебоксарск. Концерт для участников выборов

Самые пассивные избиратели традиционно в городах. Минимальная явка на 18:00 отмечена в Шумерле (39,15%), Новочебоксарске (40,21%), Калининском и Ленинском районах Чебоксар (41,6%).

Самая высокая явка на 18:00 часов зарегистрирована в Яльчикском районе — 80,68%. Свыше 70% избирателей проголосовали в семи районах — Батыревском (79,3%), Шемуршинском (78,7%), Янтиковском (78,1%), Моргаушском (73,1%), Козловском (72,16%) и Порецком (70,8%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования будут избраны 450 депутатов Государственной думы России и 44 депутата Государственного совета Чувашии.