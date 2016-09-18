Новосибирск, 18 сентября, 2016, 21:08 — ИА Регнум. КПРФ опубликовала первые данные своей альтернативной системы подсчета голосов на выборах в законодательное собрание Новосибирской области по двум округам.

jp26jp Выборная гонка

Согласно этим данным, на округе №34 (учитываются все участки с поступившими данными на это время) после подсчета 17,86% бюллетеней лидирует Сергей Конько («Единая Россия») с 42,81% голосов (1 156 избирателей отдали за него свой голос), на втором месте пока Дмитрий Лобыня (КПРФ) с 28,33% (765 избирателей) и на третьем — Инна Афанасьева (ЛДПР) с 16,89% голосов (456 избирателей).

На округе № 3 в лидерах Николай Мамулат («Единая Россия») с 31,03% голосов (90 избирателей), далее Сергей Зарембо (КПРФ) — 26,21% (76 избирателей) и завершает предварительную тройку лидеров по округу Евгений Епифанцев (ЛДПР) с 21,03% голосов (61 избиратель). На округе обработано 4,11% бюллетеней.

Всего на двух округах было зарегистрировано десять кандидатов — по пять на каждом. Помимо лидеров на место в новосибирском областном парламенте претендуют по округу № 34 — Антон Ивченко («Яблоко») и Александр Вандакуров («Справедливая Россия»). На округе №3 также зарегистрированы Петр Ощепков («Яблоко») и Юрий Кошкин («Справедливая Россия»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что явка на дополнительных выборах в законодательное собрание региона на 18:00 часов по местному времени по округу №3 составила 37,36% (проголосовало 20 518 человек), на округе №34 — 24,62% (проголосовало 14 265 человек).

Читайте также: В Новосибирской области закрылись избирательные участки