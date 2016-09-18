Барнаул, 18 сентября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Алтайские единороссы по завершении голосования обнародовали информацию о 50 нарушениях, которые были выявлены в ходе дня голосования наблюдателями. По мнению представителей партии власти, во всех случаях речь идет о попытках непосредственно или косвенно повлиять на волеизъявление избирателей. Подробности сообщает официальный сайт «Единой России».

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Всего за ходом Единого дня голосования в Алтайском крае следило более 3000 наблюдателей от партии. Причем значительно большее количество нарушений было пресечено без составления жалоб.

Наибольшее количество фактов нарушений было зафиксировано на участках, входящих в Барнаульский и Славгородский избирательные округа. Это Ленинский и Центральный районы Барнаула, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Каменский, Панкрушихинский, Табунский районы.

Так, в г. Камень-на-Оби наблюдатели пресекли несколько попыток выноса бюллетеней с избирательных участков. На каменских избирательных участках № 402 и 407 у наблюдателей партии «Единая Россия» возникли обоснованные сомнения по поводу организации голосования на дому. В УИК № 402 на выездное голосование члены избиркома не взяли ни одного наблюдателя, а в УИК № 407 было зарегистрировано исключительно большое количество заявок для надомного голосования. Помимо этого, агитационные действия проводились прямо на улицах: несколько молодых людей ездили по городу на велосипедах с флагами с символикой «Справедливой России». Причем, как утверждают «единороссы», эти велосипедисты-агитаторы оказались несовершеннолетними.

В УИК № 530 г. Славгорода, в период большого скопления людей на избирательный участок пришел координатор местного отделения ЛДПР Иван Фишер. Прямо в помещении для голосования он демонстрировал календарь с символикой ЛДПР. Пришедшие с ним мужчины были одеты в футболки с портретами лидера партии Владимира Жириновского. На замечание наблюдателя Иван Фишер отреагировал некорректно.

Ряд нарушений был зафиксирован также и накануне голосования, в день тишины. В Славгороде в микрорайонах 2 и 3 на подъездах домов были развешаны листовки с призывом не голосовать за кандидата Ивана Диркса. По этому факту было написано заявление в правоохранительные органы. А на ст. Плотинная Каменского района 17 сентября была зарегистрирована незаконная агитация за партию «Справедливая Россия».

Комментируя ситуации с выявленными нарушениями, секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов подчеркнул, что партийные наблюдатели сделали упор именно на пресечение нарушений, а не на производство жалоб.

«Считаем, что именно это должно быть основной задачей наблюдателя в течение голосования. Мы согласны с любыми результатами голосования и благодарны избирателям за их волеизъявление. Мы остаемся верны курсу президента на легитимные выборы», — заявил лидер алтайских единороссов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, кроме выборов депутатов Госдумы РФ, выбирали также состав нового краевого парламента, а также некоторых депутатов городских и сельских поселений.

Итоговая явка, по прогнозу вице-губернатора Виталия Снесаря, составит 38−39%, что несколько ниже, чем на выборах в 2011 году.