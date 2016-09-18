Калуга, 18 сентября, 2016, 19:16 — ИА Регнум.



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303 тысячи 865 человек из 791 тысячи 915 граждан, внесенных в списки избирателей, проголосовали в Калужской области на выборах 18 сентября, по состоянию на 18 часов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на облизбирком.

По данным комиссии, в Калуге средняя явка составила порядка 33%. В отдельных «сельских» районах явка превысила 60%.

Между тем, по информации в социаольных сетях, в погоне за голосами избирателей в Калужской области председатель участковой комиссии №1206 в присутсвии наблюдателей дала указание членам комиссии обзванивать избирателей, чтобы те шли голосовать, хотя это не входит в их обязанности.

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