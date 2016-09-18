Кызыл, 18 сентября, 2016, 19:06 — ИА Регнум. В 20:00 часов по местному времени в Туве завершили свою работу 183 избирательных участка. В единый день голосования в республике выбирали депутатов Государственной думы, главу республики и депутатов хуралов представителей ряда муниципальных образований. По сведениям избиркома Тувы, нарушений во время голосования не зафиксировано. Рассматриваются отдельные жалобы от представителей политических партий, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Сейчас члены участковых комиссий подсчитывают голоса. Как сообщают в Избиркоме Тувы, вначале будут подсчитаны и погашены неиспользованные бюллетени и открепительные удостоверения. Затем начнется работа со списками избирателей. Потом займутся переносными ящиками. Вскроют их, посчитают бюллетени, сверят с количеством заявлений. Только после этого, будут вскрыты стационарные ящики для голосования. После разделения бюллетеней по видам выборов, начнется подсчет голосов.

Обработанные данные будут передаваться в информационный центр Избирательной комиссии.

По данным на 18 часов по местному времени в Туве проголосовали более 67% избирателей, это более 115 тыс. человек. Лидерами по явке стали Монгун-Тайгинский, Тес-Хемский и Сут-Хольский районы.