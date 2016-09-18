Красногорск, 18 сентября, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Явка на выборах в Госдуму РФ в Московской области на 18:00 составила 30,84%. На выборах в Мособлдуму — 30,62%. Активней всего 18 сентября голосовали жители Серебряно-Прудского района области. Об этом сообщается на официальном сайте Избирательной комиссии Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По данным на 18 часов вечера, наиболее высокая явка на выборы депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы зарегистрирована в Серебряно-Прудской городской ИК — 49.97%.

Напомним, в Единый день голосования в Подмосковье работало более 3 тысяч избирательных участков, а правом голоса обладало более 5 миллионов жителей региона. Тем не менее, по последним данным, на избирательные участки пришло лишь более двух миллионов человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка в на 15:00 по выборам в Госдуму РФ составила 21,64%. На выборы в Мособлдуму пришло 21,53% граждан.