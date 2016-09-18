Явка на выборах в Госдуму РФ в Московской области на 18:00 составила 30,84%
Красногорск, 18 сентября, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Явка на выборах в Госдуму РФ в Московской области на 18:00 составила 30,84%. На выборах в Мособлдуму — 30,62%. Активней всего 18 сентября голосовали жители Серебряно-Прудского района области. Об этом сообщается на официальном сайте Избирательной комиссии Подмосковья.
По данным на 18 часов вечера, наиболее высокая явка на выборы депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы зарегистрирована в Серебряно-Прудской городской ИК — 49.97%.
Напомним, в Единый день голосования в Подмосковье работало более 3 тысяч избирательных участков, а правом голоса обладало более 5 миллионов жителей региона. Тем не менее, по последним данным, на избирательные участки пришло лишь более двух миллионов человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка в на 15:00 по выборам в Госдуму РФ составила 21,64%. На выборы в Мособлдуму пришло 21,53% граждан.