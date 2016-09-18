Махачкала, 18 сентября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Более 67,88% составила явка избирателей на выборы в Дагестане к 18:00, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в республиканском избиркоме. Наибольшую активность проявляют избиратели в Центральном одномандатном округе, где явка превышает 72%.

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Единственное официальное обращение с жалобой о нарушении на одном из избирательных участков Махачкалы поступило, как сообщает источник, от дагестанского отделения Коммунистической партии Российской Федерации.

Напомним, во время предыдущих выборов в Государственную думу явка на 18:00 в республике превысила 78%.

Сегодня, 18 сентября, в Дагестане проходят выборы в парламент страны и республики, а также в представительные органы 22 муниципалитетов. В трех одномандатных округах в Госдуму баллотируются 27 кандидатов. За место в республиканском парламенте борются 10 политических партий. Общее количество избирателей в Дагестане составляет 1,648 млн человек.