Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 19:07 — ИА Регнум. С начала голосования на выборах в Ленинградской области избирательной комиссией региона зарегистрировано порядка 30 обращений, сообщил сегодня, 18 сентября, глава Леноблизбиркома Владимир Журавлев. Как передает корреспондент ИА REGNUM, председатель комиссии отметил, что такое количество жалоб на 969 открытых избирательных участков — это немного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«В Леноблизбиркоме с начала голосования было зарегистрировано порядка 30 обращений. Это, я считаю, немного при количестве участков — 969. Нет ни одного административного или другого дела. Существенного характера жалобы не имеют», — подчеркнул Владимир Журавлев.

Так, привел он пример, поступила жалоба-просьба от ряда участковых комиссий поставить дополнительные будки для тайного голосования. Кабинки обещали привезти и установить.

Согласно информации, которая поступила в Леноблизбирком с горячей линии ЦИК России, в Сланцевском районе на одном из участков избиратель дважды проголосовал. «Начинаем разбираться: он пришел и проголосовал сам, потом привел маму — очень пожилую женщину — и сложилось впечатление такое, что он пришел голосовать второй раз. Но ему не выдавали второй бюллетень — какие могут быть вопросы?», — прокомментировал Журавлев.

Как рассказал глава Леноблизбиркома, также поступил звонок об удалении наблюдателей от КПРФ с каких-то участков во Всеволожском районе. «Конечно, я не всё объехал. Вроде как, депутат от этой партии отозвал своих наблюдателей, разбираемся с этим сейчас», — пояснил Журавлев.

Леноблизбирком также запретил акцию сосновоборцев, пожелавших воспользоваться случаем и выяснить отношение горожан к объединению должностей главы администрации и главы муниципального образования. «В Сосновом Бору, действительно, на протяжении нескольких часов днем велся опрос избирателей о том, поддерживают ли они внесение изменений в устав муниципального образования, чтобы должность главы города и главы администрации совмещалась в одну. Это может быть расценено и связано с именем руководителя, участвующего в выборах. В итоге это было всё остановлено», — сказал Журавлев.

Глава Леноблизбиркома подчеркнул, что подобные акции не следует проводить в единый день голосования, поскольку они могут быть неправильно расценены, даже если не несут в себе такой подоплеки. «Такие акции, которые косвенно могут быть связаны с кандидатами, являться такими намеками, не надо так делать. Это надо исключить, чтобы не было лишнего, вызывающего недоумение», — сказал он.

На участках в Агалатово и Вартемягах во Всеволожском районе, как сообщало ИА REGNUM, пожаловались на слишком широкую прорезь в ящиках для голосования. «Пока я ехал, ситуация уже была исправлена — прорезь сократили до необходимых 0,5 сантиметров при помощи школьной линейки. Опросил всех, кто контролирует процесс — ни у кого не было жалоб, в том числе не было жалоб на использование неправильных прорезей в целях каких-либо вбросов и т. д», — заверил Владимир Журавлев.

На один из участков наблюдатели от КПРФ пришли с бейджами с эмблемами партии, а наблюдатели от ЛДПР — с нагрудными знаками в цветах свое партии, рассказал глава Леноблизбиркома. Бейджи в итоге сняли.

Были и курьезные случаи. «Двое пьяненьких мужичков стоят — и кто-то подумал, что их купил кандидат. Посмотрели внимательно — подкупов не подтвердилось. При таком количестве наблюдателей, это было бы сразу выявлено нами», — привел еще один пример Журавлев.

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Сегодня в 47-м регионе проходят совмещенные выборы депутатов Государственной думы РФ и депутатов парламента Ленобласти. Кроме того, сегодня проходят очередные выборы депутатов советов депутатов Агалатовского и Новодевяткинского сельских поселений Всеволожского района, досрочные выборы депутатов совета депутатов Приладожского городского поселения Кировского района, а также допвыборы депутатов советов депутатов ряда муниципальных образований.

По состоянию на 18:00 мск, активность избирателей Ленинградской области на выборах 18 сентября составила 35,84%.

Как сообщили накануне в Леноблизбиркоме, в день выборов на избирательные участки от политических партий и кандидатов будут работать более 4 тысяч наблюдателей (в среднем, не меньше четырех человек на участок).

«Единая Россия» представила 1800 наблюдателей, КПРФ — 1200, ЛДПР — почти 700, «Справедливая Россия» — около 40 наблюдателей. Кроме того, партии имели возможность назначить своих членов участковых комиссий с правом совещательного голоса.