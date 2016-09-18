Великий Новгород, 18 сентября, 2016, 18:56 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным на 18:00, явка избирателей на участки по выборам депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва составила 34,73%. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии региона, за два часа до закрытия участков на выборы пришли 176,5 тысяч человек из 508,3 тысячи, включённых в списки избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Самая высокой явка оказалась в отдалённом Мошенском районе, где к 18:00 проголосовало 61,42% избирателей. Самая низкая — в Маловишерском районе: 29,82%. В Великом Новгороде к 18 часам в выборах приняли участие 30,72% избирателей.

Отметим, что явка на нынешних выборах в Новгородской области существенно ниже, чем 4 декабря 2011 года. Тогда к 18:00 явка превысила 49%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области сегодня, 18 сентября, выбирают депутатов Госдумы седьмого созыва и Новгородской областной думы шестого созыва. В Великом Новгороде также проходят довыборы депутата городской думы по одномандатному округу №14. Кроме того, в Валдайском, Мошенском, Окуловском, Солецком и Чудовском районах проводятся повторные и дополнительные выборы депутатов и глав городских и сельских поселений.