Нижний Новгород, 18 сентября, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Основной расклад сил в Государственной думе VII созыва не изменится. По итогам выборов 18 сентября в думу попадут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Все остальные партии вряд ли преодолеют 5% барьер, хотя не исключено, что их представители смогут пройти в думу по одномандатным округам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Евгений Семенов, комментируя итоги избирательной кампании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

По его словам, говорить о каком-то серьезном проценте, которые могут получить одномандатники из непарламентских партий не приходится: «Скорее, говорить нужно о персоналиях. Если у нас общий рейтинг непарламентских партий на сегодня составляет около 7%, то может быть по 1−3 представителя по одномандатным округам смогут пройти в Госдуму. Хотя мы понимаем, что один человек это уже может быть фракция. Конечно, если он не примкнет к какой-то другой фракции».

«Главный итог минувшей избирательной кампании состоит в том, что политическая задача поставленная политическим руководством страны и связанная с необходимостью проведения я открытых, конкурентных и легитимных выборов выполнена, — уверен Семенов. — Конкуренция действительно была. Выборы были максимально открытыми, мы видим это по той тщательной, серьезной и принципиальной работе, которую проводит ЦИК РФ. И 4 или 14 партий — это заметная разница, которая эту конкуренцию обеспечивает. Плюс значительное число одномандатников, что также является индикатором конкурентности».

При этом политолог считает, что ситуация, когда в думу проходят всё те же 4 партии, а непарламентские партии если и проведут в парламент, то всего по 1−2 человека, не говорит всего лишь об иллюзии конкурентности.

«На мой взгляд, возможности были у всех. То, что партии не воспользовались ими — это могло произойти в сиу самых разных причин. Не смогли, не хватило опыта, не хватило ресурсов. Но это вопрос второй. Ворота были отрыты для всех, пожалуйста входите. А то, что партии не собрались или не нашли взаимоотношений со своими избирателями — это проблемы скорее партии, а не политической системы страны», — уверен Семенов.

Как сообщало ранее, 18 сентября 2016 года проходят выборы в Государственную Думу VII созыва. Голосование проходит по смешанной системе. Всего будет выбрано 450 депутатов. Часть из них будет избрана по партийным спискам, часть по одномандатным округам.

В выборах принимают участие 14 партий.