Петрозаводск, 18 сентября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Сегодня, 18 сентября, по состоянию на 18:00 в Карелии проголосовали 170 618 избирателей (31,76% от общего количества). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального представительства Центральной избирательной комиссии.

Clker-Free-Vector-Images Выборы

Напомним, по данным на 15:00, на участки пришло — 23,79% избирателей, в 12:00 — 10,86%, в 10:00 — 2,1%.

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