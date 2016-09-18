Москва, 18 сентября, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирии проголосовали на выборах в Госудуму РФ. Выборы состоялись на 100%, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков на брифинге в Центризбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«В целом голосование в Вооруженных силах РФ проходит организованно и активно», — отметил Панков.

Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, проходят выборы в Госдуму РФ VII созыва. По данным на 15:00 по мск явка по всем регионам России составляла порядка 33%.

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