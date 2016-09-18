Архангельск, 18 сентября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Явка на выборах в Государственную Думу седьмого созыва в Архангельской области составила 31,73 процента на 18.00. Такие данные сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном избиркоме.

Vanderlindenma Выборы

В декабре 2011 года, когда проходили выборы в Государственную Думу шестого созыва на это время на участки пришло 44,65 процента избирателей. Интересно, что к закрытию участков в 20.00 эти данные изменились не намного. Итоговая явка на прошлых выборах составила 49,96 процентов в Архангельской области.

Традиционно самой высокой активностью отличается муниципальное образование Новая Земля — там избиратели уже отдали 88,87 процента голосов. Примечательно, что большинство жителей этого муниципального образования военнослужащие.

Самая низкая явка зафиксирована в Исакогорском и Цигломенском округах Архангельска — она составила 22,48 процента от общего числа голосов.