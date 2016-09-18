Москва, 18 сентября, 2016, 18:48 — ИА Регнум. С начала избирательной кампании правоохранительными органами возбуждено в два раза меньше уголовных преступлений и почти в три раза меньше — административных. Как передает корреспондент, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

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«На сегодняшний момент всеми правоохранительными органами по вопросам избирательного законодательства или других правонарушений, связанных с проведением выборов, с начала избирательной кампании с начала избирательной компании возбуждено 25 уголовных дела — это в два раза меньше, чем на выборах Государственной думы 2011 года», — заявил Горовой.

В то же время правоохранительные органы «зарегистрировали поступления в территориальные органы МВД более 6 тыс. сообщений о правонарушениях», — добавил он.

«По ним возбуждено 728 дел административных — это в несколько раз меньше. В 2011 году было 2090 на прошлых выборах», — пояснил Горовой.

В целом на данный период времени «обстановка в стране стабильна», заверил первый заместитель министра внутренних дел России.

«Существенных правонарушений в том числе избирательного законодательства, которое могло бы повлиять на результат, на данный период я не могу констатировать», — подчеркнул он.

Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, проходят выборы в Госдуму РФ VII созыва. По данным на 15:00 по мск явка по всем регионам России составляла порядка 33%.Читайте также: Легитимность Госдумы под вопросом: народ не спешит на выборы 18 сентября