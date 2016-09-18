Екатеринбург, 18 сентября, 2016, 21:30 — ИА Регнум. D Государственную думу России по итогам выборов 18 сентября не смогут пробиться партии, которые слабо работают или попали в предвыборные скандалы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член Общественной палаты Свердловской области Сергей Колясников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Общественник озвучил свой прогноз по предстоящим выборам и ответил, какие партии и почему не преодолеют барьер и не попадут в новый состав Государственной думы.

«Сам я не политолог, но наибольшие сомнения вызывает «Партия пенсионеров» (из-за громкого провала и скандала с продажей мандатов), партия роста (они слабо очень работают), «Гражданская платформа», ПАРНАС. Вот у «Яблока» шансы, возможно, есть, несмотря на откровенно антироссийскую риторику, их просто многие помнят», — считает Сергей Колясников.

Напомним, выборы в Госдуму прошли сегодня, 18 сентября. По предварительным данным и данным экзит-поллов в Государственную думу России прошли партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.