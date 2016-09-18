Москва, 18 сентября, 2016, 18:41 — ИА Регнум. В России по данным на 17:00 по мск максимальная явка зафиксирована в Кемеровской и Тюменской областях, а также в Чечне. Минимальная — зафиксирована в Московской области, Москве и Санкт-Петербурге. Как передает корреспондент, об этом заявила на заседании глава ЦИК России Элла Памфилова.

Douglas Cootey Низкая явка

«Кемеровская область — 78,96%, Тюменская область — 74,3%, Чеченская республика — 72,16%»

«Минимальная явка: в Московской области 21,73%, Москва — 19,86%, Санкт-Петербург — 16,12%», — продолжила она.

«Это на 17 часов. Среднюю пока не считали», — добавила Памфилова.

Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, проходят выборы в Госдуму РФ VII созыва. По данным на 15:00 по мск явка по всем регионам России составляла порядка 33%.

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