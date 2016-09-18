Итоговая явка в Алтайском крае составит 38-39%
Барнаул, 18 сентября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Первые данные о результатах голосования на выборах в Алтайском крае появятся ближе к 01:00 (мест.), исходя из большого количества бюллетеней, которые предстоит обработать избирательным комиссиям региона. Об этом сообщил официальный сайт региона со ссылкой на заместителя губернатора Виталия Снесаря.
Он высоко оценил работу избирательных комиссий, заявив, что все избирательные участки в регионе оказались готовы принять избирателей и предоставили им возможность проголосовать. Срывов в день голосования допущено не было, — подчеркнул чиновник. Вместе с тем, по его оценке, итоговая явка на выборах составит 38−39%, что несколько ниже, чем на выборах в 2011 году. Снижение показателей явки обусловлено рядом причин, в том числе выездами на природу, сезонными сельскохозяйственными работами.
О бесконфликтности выборного дня говорила сегодня и председатель Алтайизбиркома Ирина Акимова. По ее словам, никаких чрезвычайных происшествий, сложных ситуаций, острых конфликтов на избирательных участках в Алтайском крае не отмечено.
«Единый день голосования прошел бесконфликтно, под пристальным вниманием наблюдателей, назначенных кандидатами, политическими партиями», — заявила госпожа Акимова. Она полагает, что «активность избирателей по современным меркам была очень высокой».
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18:00 (местн.) явка в регионе приблизилась к 35%. А, согласно опросу, проведенному исследовательским агентством «Башкирова и партнёры» 1 сентября, чтобы привести людей на избирательные участки 18 сентября, кому-то надо очень сильно постараться. Опрос показал, что явка на выборы, по состоянию на 1 сентября, ожидается в 32%.