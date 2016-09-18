Барнаул, 18 сентября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Первые данные о результатах голосования на выборах в Алтайском крае появятся ближе к 01:00 (мест.), исходя из большого количества бюллетеней, которые предстоит обработать избирательным комиссиям региона. Об этом сообщил официальный сайт региона со ссылкой на заместителя губернатора Виталия Снесаря.

официальный сайт Барнаула Выборы в Алтайском крае

Он высоко оценил работу избирательных комиссий, заявив, что все избирательные участки в регионе оказались готовы принять избирателей и предоставили им возможность проголосовать. Срывов в день голосования допущено не было, — подчеркнул чиновник. Вместе с тем, по его оценке, итоговая явка на выборах составит 38−39%, что несколько ниже, чем на выборах в 2011 году. Снижение показателей явки обусловлено рядом причин, в том числе выездами на природу, сезонными сельскохозяйственными работами.

О бесконфликтности выборного дня говорила сегодня и председатель Алтайизбиркома Ирина Акимова. По ее словам, никаких чрезвычайных происшествий, сложных ситуаций, острых конфликтов на избирательных участках в Алтайском крае не отмечено.

«Единый день голосования прошел бесконфликтно, под пристальным вниманием наблюдателей, назначенных кандидатами, политическими партиями», — заявила госпожа Акимова. Она полагает, что «активность избирателей по современным меркам была очень высокой».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18:00 (местн.) явка в регионе приблизилась к 35%. А, согласно опросу, проведенному исследовательским агентством «Башкирова и партнёры» 1 сентября, чтобы привести людей на избирательные участки 18 сентября, кому-то надо очень сильно постараться. Опрос показал, что явка на выборы, по состоянию на 1 сентября, ожидается в 32%.