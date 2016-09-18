Чита, 18 сентября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. В Забайкальском крае по первым итогам подсчета результатов голосования на выборах губернатора региона за кандидатуру врио губернатора Наталью Жданову проголосовали 46,78% избирателей. За кандидатуру Николая Мерзликина проголосовали 34,39% жителей региона, принимавших участие в выборах, за Анатолия Вершинина — 11,1%, за Тагира Аглямова — 3,66%.

Diana Robinson Выборная гонка

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого избиркома, в настоящий момент протоколы голосования предоставили 3,91% избирательных участков, проголосовали 44 921 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье кроме выборов депутатов Государственной думы седьмого созыва проходят досрочные выборы губернатора. Выборы проходят в Забайкалье в связи с тем, что в начале года Константин Ильковский покинул свой пост. Врио губернатора была назначена Наталья Жданова. На данный пост также претендуют Тагир Аглямов, Анатолий Вершинин и Николай Мерзликин. По состоянию на 18:00 явка избирателей составила 32,7%.