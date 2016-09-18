Вашингтон, 18 сентября, 2016, 18:33 — ИА Регнум. В американском штате Аризона небольшой самолет рухнул на крышу жилого дома. Как передает ВВС, в результате инцидента пострадал пилот воздушного судна (получил незначительные ожоги).

albert22278 Самолет

ЧП произошло в воскресенье, 18 сентября, в городе Феникс.

«Пожарные, прибывшие по вызову в пригород Гилберт, сообщили, что все находившиеся в самолете (пилот и четверо парашютистов) сумели катапультироваться до падения воздушного судна», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины падения небольшого самолета.