Самолет рухнул на жилой дом в США
Вашингтон, 18 сентября, 2016, 18:33 — ИА Регнум. В американском штате Аризона небольшой самолет рухнул на крышу жилого дома. Как передает ВВС, в результате инцидента пострадал пилот воздушного судна (получил незначительные ожоги).
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Самолет
ЧП произошло в воскресенье, 18 сентября, в городе Феникс.
«Пожарные, прибывшие по вызову в пригород Гилберт, сообщили, что все находившиеся в самолете (пилот и четверо парашютистов) сумели катапультироваться до падения воздушного судна», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины падения небольшого самолета.