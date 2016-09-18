Чебоксары, 18 сентября, 2016, 18:27 — ИА Регнум. В Чебоксарах и Новочебоксарске активность избирателей ниже, чем на предыдущих парламентских выборах. По состоянию на 18:00 в Чебоксарах проголосовало 42,86% избирателей, в Новочебоксарске — 40,21%, сообщили ИА REGNUM в администрации городов. В 2001 году на выборах в Госдуму и Госсовет к этому времени в указанных городах проголосовало соответственно 49,3% и 47,2%.

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В Чебоксарах проголосовало 159 453 чебоксарца, или почти 43% избирателей. Напомним, в 2015 году на выборах главы Чувашии и городского собрания депутатов Чебоксар на 18:00 явка составляла 38%, в 2012 году на выборах президента РФ — 58,7%, в 2011 году на выборах депутатов Госдумы и Госсовета Чувашии — 49,3%.

В Новочебоксарске по состоянию на 18:00 проголосовало 40,21% горожан (или 40 385 избирателей). В 2011 году на парламентских выборах к этому времени проголосовало 47,21% избирателей.

Напомним, на 15:00 в Чувашии на избирательные участки пришли почти 42% избирателей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выбирают депутатов Госдумы РФ и Госсовета республики. Как и в 2011 году, выборы совмещённые. По итогам голосования будут избраны 450 депутатов Государственной думы России и 44 депутата Государственного совета Чувашии.