Салехард, 18 сентября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. На Ямале в 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки. Сейчас идёт подсчёт голосов.

AlexanderStein Подсчет

К 18:00 в регионе проголосовали 61,27% избирателей. Это меньше, чем в декабре 2011 года.

Жалоб в избирком ЯНАО не поступало. «Есть маленькие инциденты, но они решаются на месте. Без письменных обращений», — прокомментировал на брифинге ход голосования председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гилберт.

Напомним, сегодня жители Ямала выбирали депутатов Госдумы РФ седьмого созыва, своих представителей в Тюменскую областную думу, а также депутатов городских дум городов Ноябрьск, Лабытнанги и Пангоды. В Ямальском и Пуровском районах жители двух муниципальных образований избирали глав: в Ямальском — в с. Салемал, в Пуровском районе — в муниципальном образовании Пуровское.