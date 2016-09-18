Владикавказ, 18 сентября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. В одной из школ города Беслана, где работает участковая избирательная комиссия по выборам депутатов Госдумы и Правобережного районного Собрания представителей неизвестные разбили урну для голосования. Как сообщает 18 сентября корреспондент ИА REGNUM, по словам очевидца происшествия, нарушители общественного порядка якобы были задержаны.

Clker-Free-Vector-Images Урна для голосования

В полицейском ведомстве пока не сообщают об этом происшествии. Однако по неофициальной информации стало известно, что избиратели из числа молодежи пошли на правонарушение, чтобы остановить попытку вброса в урну бюллетеней в пользу одной из партии. Сотрудники райотдела полиции оперативно отреагировали на действия молодых людей.

Также по неподтвержденной информации, поступают тревожные сигналы из Ардонского района. Наблюдатели опасаются, что последуют попытки искусственного завышения численности проголосовавших граждан за депутатов районного представительного органа. Также наблюдатели отмечают низкую активность избирателей на многих участках. Поступают неподтвержденные официально сообщения, что на одном из участков Алагирского района в настоящее время возникли какие-то трудности с голосованием.

Отметим, что официальные власти, правоохранительные органы и избирком Северной Осетии пока не отреагировали на эти сообщения.

Между тем в республике приняты беспрецедентные меры безопасности. С раненого утра улицы, прилегающие к Дому правительства, были оцеплены полицией с использованием служебных собак. Без тщательной проверки документов не пропускали приглашенных и в зал заседаний парламента, где большинством голосов Вячеслав Битаров был официального избран главой РСО-Алания.

Также было ограничено движение городского автотранспорта. На проспекте Мира полицейские полностью перекрыли трамвайные пути и остановили работу электротранспорта. По этой причине горожане были вынуждены передвигаться пешком на довольно большие расстояния. В настоящее время пассажирские перевозки осуществляются в штатном режиме.

Напомним, что сегодня в РСО-Алания кроме депутатов Госдумы России в пяти районах выбирают и депутатов собраний представителей. Из их числа изберут потом глав муниципальных районов.

По данным избиркома Северной Осетии, к 15:00 в республике проголосовали 50% избирателей или 264 тыс. 294 жителя республики. Всего в регионе зарегистрировано более 500 тысяч избирателей.