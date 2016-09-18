Кострома, 18 сентября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. В Костромской области к 15:00 18 сентября проголосовал 150 тыс. 81 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома, явка избирателей составила 27,74%.

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Наибольшая активность избирателей отмечается в Шарьинском районе (явка — 36,39%). Менее активно по сравнению с другими районами и городами проходят выборы в городе Шарье (22,64%).

В Костромской области проходит голосование на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва, дополнительных выборах депутата Костромской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований.

На прошлых выборах в Госдуму, которые прошли в 2011 году, явка избирателей к 15:00 составила 41,82%.