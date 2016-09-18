Тюмень, 18 сентября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. В Тюменской области к 18:00 на избирательные участки пришли 74,3% избирателей, сообщает ЦИК РФ. Это самый высокий показатель в УрФО.

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На выборах-2011 к этому часу проголосовали 68,5% избирателей области.

Напомним, сегодня жители Тюменской области выбирают депутатов Государственной думы седьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы шестого созыва. Число избирателей в регионе — немногим более миллиона человек.

Явка избирателей на участки Тюменской области составила на 10 часов 13,69%. На выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ VI созыва в 2011 году явка на на 10.00 явка составила 6,65% избирателей.

На 12.00 часов проголосовало 36.86% избирателей, тогда как в 2011 году явка составила 29,8%.

Глава регионального избирком Игорь Халин озвучил итоги явки на 15.00 — 57,86%, на 5% больше, чем на этот момент в 2011 году. Халин отметил, что на данный момент в региональный избирком поступили четыре жалобы о нарушениях.

Высокая явка на выборах, по мнению наблюдателей, обусловлена креативным подходом к единому дню голосования. Особенно повезло жителям Тюмени, где в рамках фестиваля «Золотая осень» проводится лотерея с розыгрышем трех квартир и 20 автомобилей. Лидер тюменского отделения одной из партий считает, что позитивно на явку повлияла хорошая погода выходного дня.

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