Уфа, 18 сентября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. В Башкирии к 18 часам на думских выборах в Единый день голосования свое волеизъявление выразили более 53% избирателей. Как сообщила ИА REGNUM секретарь Центризбиркома республики Марина Долматова, к 15.00 явка на парламентских выборах составляла 1 млн 189 тысяч 296 человек и превысила рубеж в 39,12%.

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В 2011 году по состоянию на 15.00, в регионе на выборах депутатов Государственной Думы проголосовало 48,44% избирателей, 41 территория преодолела 50-процентную планку. На 18.00 проголосовало 1 млн 968 тыс.579 избирателей, что составляло 65,32% от их общего числа. Таким образом, в 2016 году к 15.00 отставание от графика 2011 года составляло 8,5%, к 18 часам — более 12%.

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